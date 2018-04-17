Минстрой разрешит оставлять в подвалах проходы для бездомных животных

Минстрой разрешит оставлять в подвалах многоквартирных домов проходы для бездомных животных, однако собственники жилых помещений смогут принять решение о закрытии отверстий. Об этом заявил замглавы Минстроя Андрей Чибис , передаёт ТАСС

«Мы проводили широкие обсуждения, даже на моей страничке в Facebook, и итогом активности стали решения, которыми мы обяжем сохранить в подвалах домов соответствующие продухи размером 15 на 15 см для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал», — сказал Чибис.

По его словам, решением общего собрания собственников жилых помещений можно будет закрыть продухи железной сеткой, что не будет препятствовать воздухообмену, но не позволит животным проникать в подвалы.

«В ходе общественных обсуждений решили скорректировать ту норму о запрете доступа в подвалы, которая действует много лет, и сохранить возможность использовать их для животных. Но собственники могут принять другое решение», — сказал замминистра.

По его словам, с такой просьбой неоднократно обращались зоозащитники, поскольку зимой от холода умирают десятки тысяч бездомных животных. При этом Бурматов подчёркивал, что размер продухов должен быть таким, чтобы люди не смогли попасть через них в подвалы.