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Минстрой сохранит в подвалах домов проходы для животных
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Минстрой сохранит в подвалах домов проходы для животных 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Замглавы Минстроя Андрей Чибис заявил, что министерство приняло решение об обязательном сохранении продухов (специальных отверстий для циркуляции воздуха) в фундаментах многоквартирных домов. Об этом сообщает НСН.
По словам Чибиса, «власти обяжут сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 см для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал».
Он также добавил, что по решению общего собрания собственников на эти продухи может быть наложена заградительная сетка для обеспечения воздухообмена в подвальных помещениях.
Уточняется, что зоозащитники ранее неоднократно призывали запретить закрывать доступ кошек в подвалы. Как стало известно, подобная мера нередко приводит к массовой гибели животных.
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