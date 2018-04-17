Военные автомобилисты ЗВО завершили второй этап конкурса «Мастера автобронетанковой техники-2018»

Водители военных грузовиков и внедорожников 4 года входят в состав сборной команды сборной Российской Федерации и участвуют в состязаниях на международном уровне.

Военные автомобилисты центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы завершили второй этап отборочных соревнований при подготовке к международному конкурсу «Мастера автобронетанковой техники-2018» на полигоне Западного военного округа в Воронежской области.

Водителям грузовых машин КамАЗ-43501 и легковых автомобилях УАЗ-3163 «Патриот» предстояло пройти дистанцию длиной свыше 10 км со скоростным прохождением препятствий: «восьмерка», «проезд по ограниченным проездам», «косогор», «холм», грязевое «болото», земляной «серпантин», «стерня», «пахота», бетонная «колея», «водная преграда», а также выполнить упражнение контрольных стрельб из автомата Калашникова.

Также в этом году отдельно экипажи провели соревнования в гонке водителей тягачей с полуприцепом на машинах КамАЗ-65225 и выбрали лучшего капитана команды в новом этапе соревнований «гонка капитанов».

Водители военных грузовиков и внедорожников 4 года входят в состав сборной команды сборной Российской Федерации и участвуют в состязаниях на международном уровне.

Всего в ходе первого и второго этапов конкурсный отбор прошли свыше 3000 военных водителей и младших специалистов автобронетанковой службы.