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На Южном Урале набирают добровольцев для проведения Дня Победы
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На Южном Урале набирают добровольцев для проведения Дня Победы 

Хорошие новости 25 минут назад
Фото: Хорошие новости
В преддверии празднования 73-й годовщины победы над фашистскими захватчиками челябинский штаб организации «Волонтеры победы» приглашает всех южноуральцев помочь в подготовке праздничных мероприятий.
— Добровольцы примут участие во всероссийском конкурсе «Послы Победы», будут сопровождать Парад Победы и шествие Бессмертного полка, а также примут участие во всероссийских акциях и встречах с ветеранами, — сообщают в региональном штабе. — Цель организации «Волонтеры Победы» — подключить к работе с ветеранами как можно больше молодежи.
Один из проектов волонтерского движения — «Эстафета поколений». Он проводится во всех городах России под кураторством Героя Российской Федерации Вячеслава Алексеевича Бочарова. Волонтеры-участники проекта сотрудничают с «Советом ветеранов» который отправляет заявки, если их подопечным что-нибудь понадобится. Чаще всего это помощь с уборкой в доме или сопровождение на мероприятие. Волонтеры также не отказывают всем пенсионерам, которые обращаются к ним за помощью.
По словам организаторов, только в Челябинске в прошлом году поступило около 60 заявок от добровольцев для участия в этом проекте. Руководители штаба надеются, что в этом году количество волонтеров возрастет.
Волонтерами могут стать челябинцы старше 18 лет, а для регистрации добровольцам нужно заполнить подробную анкету на сайте.
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