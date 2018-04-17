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Фанатов накажут за расизм на игре сборных России и Франции в Петербурге
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Фанатов накажут за расизм на игре сборных России и Франции в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 38 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Расследование проводит МВД России по запросу Международной федерации футбола и Российского футбольного союза. Оно связано с выкриками расистского характера с трибун во время товарищеского матча 27 марта.
После игры фотограф AFP рассказал, что услышал обезьянье уханье от росийских фанатов в адрес футболиста Дембеле, идущего подавать угловой. Также в трансляции отчётливо слышно, как несколько болельщиков ухают в адрес Погба на 73-й минуте.
Теперь хулиганов оштрафуют и отлучат от футбольных матчей на несколько лет.
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