Chevrolet Corvette и Porsche 911 устроили соревнования на треке

Chevrolet Corvette ZR 11 и Porsche 911 GT3 RS вышли на старт на треке в немецком Нюрбургринге.

Одной из целей мероприятия стало побитие рекорда по времени прохождения одного круга. По итогу заездов были зафиксированы следующие результаты. У Chevrolet лучшее время на круге составило менее семи минут (6 минут и 56 секунд если быть точным).

В среднем Corvette затратил на 1 круг 7 минут 12 секунд. Это на 7 секунд лучше результата, показанного в 2016 году на этом же треке. Интересно, что самый быстрый из «американцев» — Viper ACR проехал круг за 7 минут и 1,3 секунды.

Что касается более мощного Porsche, то лучший результат на круге был зафиксирован на отметке в 6 минут и 47,3 секунд. Это второе время в рейтинге рекордсменов трека.

Пальму первенства продолжает удерживать выпущенный в ограниченной серии NIO EP 9 c результатом 6 минут и 45,9 секунд. Замыкает тройку лидеров по скорости Lamborghini Huracan Performante. Данный суперкар смог проехать один круг за 6 минут, 52,01 секунды.