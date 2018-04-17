Украинские футболистки устроили массовую драку на поле: видео

Спортсменок пришлось разнимать полицеским.

Футбольный матч 12-го тура чемпионата Украины среди женщин окончился скандалом. Матч завершился со счетом 1:1, но болельщикам он запомнился скорее не выдающейся игрой, а массовой дракой двух команд — «Пантер» и «Еднисть».

Потасовка произошла уже после финального свистка, после того как на четвертой дополнительной минуте команды сравняли счет.

К драке также присоединились спортсменки, сидевшие на скамейке запасных.

Спустя время полицейским удалось утихомирить футболисток.