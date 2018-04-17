СМИ сообщили о возможной приостановке работы автозаводов Петербурга из-за ЧМ-2018

Санкт-Петербург, 17 апреля. Перевалку всех опасных грузов в портах Санкт-Петербурга планируют приостановить на время проведения ЧМ-2018, что приведет к нехватке автозапчастей, сообщают СМИ.

Власти Российской Федерации могут на время ЧМ-2018 для обеспечения безопасности остановить перевалку всех опасных грузов в портах регионов, где пройдут матчи мундиаля, передает газета «Коммерсант»

Перевалку опасных грузов «всех классов» могут приостановить в период с 25 мая по 25 июля ввиду усиления мер безопасности. В свою очередь, при невозможности осуществления приостановки, петербургский контейнерный терминал Санкт-Петербург предлагает согласовать решение данного вопроса с региональным межведомственным оперативным штабом.

Издание подчеркивает, что под запретные меры попадет и автопром, в том числе, петербургские автомобильные заводы Toyota, Hyundai, Ford, Nissan. Приостановление перевалки опасных грузов приведет к нехватке автозапчастей. В свою очередь, компании могут не успеть провести закупки комплектующих и лакокрасочных материалов заранее.

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