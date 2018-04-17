Бывший вратарь «Локомотива» и грозненского «Терека» (ныне — «Ахмат») рассказал о предстоящем противостоянии команд в матче чемпионата России по футболу. Слова эксперта приводят "Известия".
"Этот матч в любом случае имел бы крайне важное значение для «Локомотива», независимо от результатов "Спартака".
Когда ты имеешь один отрыв по набранным очкам и другой по потерянным, всегда психологически важно выиграть этот дополнительный, вынесенный матч. Особенно в разгар чемпионской гонки.
А поражение «Спартака» в Екатеринбурге только повышает цену игры в Черкизово, где «Локо» необходимо превратить виртуальное преимущество в восемь очков в реальное и спокойно двигаться к чемпионству", — сказал Нигматуллин.
Матч «Локомотив» — «Ахмат» пройдет 18 апреля в 19.30 мск. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.