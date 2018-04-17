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Курск. Билеты на кубковый матч «Авангард» — «Шинник» в кассах ещё есть
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Курск. Билеты на кубковый матч «Авангард» — «Шинник» в кассах ещё есть 

Курские известия 26 минут назад
Фото: Курские известия
В понедельник ровно в полдень в кассах стадиона «Трудовые резервы» стартовала свободная продажа билетов на завтрашний полуфинальный матч Олимп-Кубка России по футболу между курским «Авангардом» и ярославским «Шинником»
Когда корреспондент «КИ» примерно за час до открытия касс проезжал мимо стадиона, перед ними уже стояла очередь, растянувшаяся почти до края тротуара возле автобусной остановки. Через пять часов автор этих строк снова оказался возле стадиона и уже никакой очереди не увидел, зато две кассы продолжали торговать билетами. Желающие свободно подходили к окошкам и покупали желанные пропуска на исторический для курского футбола матч. В отличие от сентябрьского кубкового поединка против столичного ЦСКА, на котором трибуны не смогли вместить всех желающих, на этот раз ажиотаж вокруг полуфинальной игры с «Шинником» всё же заметно ниже.
— Когда открылись кассы, около них, действительно, были очереди — люди пришли пораньше, чтобы взять лучшие места, — рассказал в беседе с журналистами исполнительный директор ФК «Авангард» Андрей Лобода. — Но очередь исчезла, а билеты продолжают продаваться. Уже продано 2000 билетов, а с учётом владельцев абонементов, семейного сектора, гостевого сектора (а по регламенту мы должны выделить 1000 билетов для болельщиков команды гостей) получается примерно 6000. А 3500 мест ещё есть в свободной продаже, и мы приглашаем курян прийти и поддержать нашу любимую команду в этом важном матче. И время начала игры — более удобное, чем было у матча с ЦСКА. Многие работают до 17 часов и смогут успеть к 18 часам доехать до стадиона. Надеемся, что 9000 зрителей в этот вечер соберутся на трибунах. Купить билеты на матч можно во вторник с 12 до 19 часов и в день игры в среду, когда кассы также откроются в 12 часов. Стоимость билетов — от 200 до 500 рублей, это основные ценовые категории.
Ждут на завтрашний матч и болельщиков «Шинника».
— Мы получили из Ярославля письмо, в котором сообщается, что на эту игру приедут два автобуса с болельщиками, организованными клубом (это примерно 80 человек), а самостоятельно по железной дороге и автотранспортом прибудут ещё от 70 до 100 болельщиков. Таким образом, из Ярославля мы ожидаем порядка 200 человек, — сообщил Андрей Лобода.
Олег Столбецов
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