Нигматуллин: смена тренера мобилизует «Ахмат»

Бывший вратарь «Локомотива» и грозненского «Терека» (ныне — «Ахмат») Руслан Нигматуллин рассказал о предстоящем противостоянии команд в матче чемпионата России по футболу. Слова эксперта приводят "Известия"

"Смена тренера в большинстве случаев мобилизует команду, повышает самоотдачу игроков на поле. Думаю, «Ахмат» не станет исключением. Осенью клуб был хорош в первых матчах под руководством Галактионова.

Сейчас, на первых порах, с новым тренером он тоже будет очень неудобен для соперников. Это будет еще один тест для «Локомотива», который команда с чемпионскими амбициями обязана пройти, если она планирует завоевать золото", — сказал Нигматуллин.