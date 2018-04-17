Ещё
Нигматуллин: смена тренера мобилизует «Ахмат»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нигматуллин: смена тренера мобилизует «Ахмат» 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Бывший вратарь «Локомотива» и грозненского «Терека» (ныне — «Ахмат») Руслан Нигматуллин рассказал о предстоящем противостоянии команд в матче чемпионата России по футболу. Слова эксперта приводят "Известия".
Недавно свой пост покинул наставник «Ахмата» Михаил Галактионов — его место занял Игорь Ледяхов.
"Смена тренера в большинстве случаев мобилизует команду, повышает самоотдачу игроков на поле. Думаю, «Ахмат» не станет исключением. Осенью клуб был хорош в первых матчах под руководством Галактионова.
Сейчас, на первых порах, с новым тренером он тоже будет очень неудобен для соперников. Это будет еще один тест для «Локомотива», который команда с чемпионскими амбициями обязана пройти, если она планирует завоевать золото", — сказал Нигматуллин.
Матч «Локомотив» — «Ахмат» пройдет 18 апреля в 19.30 мск. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Газета.Ru: последние новости
Дубль Кейна помог "Сан-Хосе" обыграть "Анахайм" в матче Кубка Стэнли Подрядчик "Волгоград Арены" объяснил отсутствие перегородок в туалетах Менхенгладбахская "Боруссия" поможет в поисках изнасиловавшего девушку фаната
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинец Усик отказался проводить бой в России39
Ведущие клубы РФПЛ хотят воссоздать Кубок лиги
Украинский биатлонист призвал прекратить отношения с РФ190
Британских футболистов напугали русскими девушками3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение