Прогноз на матч Сельта — Барселона: ждать ли снова много голов на «Балаидосе»

«Сельта» — «Барселона». Прогноз на матч 33-го тура испанской Ла Лиги (17.04.2018, 22:00 мск).

В последние годы «Сельта» нередко портила нервы и отбирала очки у каталонцев. В очередном туре Ла Лиги галисийцы снова постараются дать бой гранду, и, возможно, нанести сопернику первое поражение в чемпионате. С турнирной точки зрения «Сельта» гораздо более мотивирована на матч, так что поединок на «Балаидосе» определённо будет интересным. Разумеется, у букмекеров «Барселона» является фаворитом, но на победу команды Эрнесто Вальверде предлагается немалый коэффициент 1.74.

Команда

"Барселона"

81:17 "Сельта"

50:44 "Сельта"

"Сельта" продолжает оставаться претендентом на путёвку в Лигу Европы на следующий сезон, но шансы не слишком высокие по причине последних неудач. В пяти последних турах команда из Виго добыла лишь 1 победу. Сперва было выездное поражение без шансов от «Атлетико» (0:3), после которого команда Хуана Карлоса Унсуэ дома не смогла обыграть последнюю команду чемпионата «Малагу», а также сыграла вничью в гостях с «Атлетиком» (1:1). В первом апрельском матче «Сельта» показала отличный футбол, разгромив в родных стенах «Севилью» (4:0), но вот в прошлую субботу «кельты» ничего не показали в гостевом матче с «Леганесом» (0:1).

"Барселона"

Для «Барселоны» Ла Лига является простой формальностью последнюю треть чемпионата, учитывая огромный отрыв от ближайшего преследователя. Главной мотивацией для команды является продолжение беспроигрышной серии, которая теперь насчитывает 39 матчей подряд, что является абсолютным рекордом Ла Лиги. Но это достижение, конечно, немного меркнет на фоне шокирующего вылета каталонцев из Лиги чемпионов на четвертьфинальной стадии — «Барселона» выиграла у итальянской «Ромы» домашний матч 4:1, но неделю назад в гостях проиграла 0:3. После провального матча было много слухов об остром конфликте футболистов с Эрнесто Вальверде , но в прошлом матче чемпионата с «Валенсией» на поле вышел основной состав, который обыграв третью на то время команду чемпионата «Валенсию» со счётом 2:1, причём пропустили каталонцы в самом конце матча с пенальти, и шансов потерять победу не было.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

На федеральном телеканале «Матч ТВ» в 21:55 по московскому времени начнётся прямая трансляция встречи «Сельта» — «Барселона». Также все события матча будут подробно отображены в текстовой трансляции на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Сельта" серьёзно уступает «Барселоне» по статистике личных встреч: +21=25-61, разница мячей — 123:239. Но в последние годы галисийцев можно назвать одним из самых неудобных соперников для каталонцев. В последних девяти очных встречах «Сельта» побеждала трижды, а «Барселона» — 4 раза, и ещё два матча закончились вничью. В прошлом сезоне на «Балаидосе» команды устроили настоящую голевую феерию, где хозяева добыли победу 4:3. В нынешнем сезоне матч первого круга на «Камп Ноу» закончился вничью 2:2 (Месси 22', Суарес 62' — Аспас 20', Гомес 70'). Также в январе команды встречались в 1/8 финала Кубка Испании, где сперва матч в Виго закончился вничью 1:1, но в Барселоне каталонцы смогли разгромить соперника 5:0.

Интересные факты

"Сельта" не проиграла ни одного из восьми домашних матчей в 2018-м году (+4=4-0, 16:8);

В шести из последних семи домашних матчей «Сельта» забивала не менее двух голов;

В шести из последних семи очных матчей «Сельты» и «Барселоны» забивалось не менее четырёх голов;

"Сельта" не проигрывала «Барселоне» в последних трёх домашних матчах (+2=1-0, 9:5);

"Барселона" является самой результативной командой чемпионата — 81 забитый гол;

"Барселоны" пропустила 17 голов в чемпионате. Меньше только у «Атлетико» (15);

"Барселона" имеет 39-матчевую беспроигрышную серию в рамках Ла Лиги (+32=7-0, 109:26);

"Барселона" выиграла лишь 1 из последних пяти выездных матчей (+1=3-1, 6:7);

Нападающий «Барселоны» Месси является лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата — 29 голов и 12 голевых передач.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"