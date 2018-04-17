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СМИ: на время чемпионата мира будет приостановлена перевалка опасных грузов в портах городов-организаторов
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СМИ: на время чемпионата мира будет приостановлена перевалка опасных грузов в портах городов-организаторов 

Спорт-Экспресс 15 минут назад
На время чемпионата мира по футболу власти могут из соображений безопасности остановить перевалку всех опасных грузов в портах регионов, где пройдут матчи, сообщает «Коммерсант». Запрет коснется не только, например, радиоактивных изотопов, но и любой химии. В итоге под угрозой оказалась, в частности, поставка компонентов для автопромышленности. Это также создает риск дефицита запчастей на авторынке.
Перевалка опасных грузов «всех классов» будет приостановлена с 25 мая по 25 июля. Своих клиентов о запрете, по информации издания, уже предупредили капитаны портов Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Добавим, что порт имеется и в Калининграде.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
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