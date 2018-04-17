Дмитрий Хохлов: «Локо» уже не упустит первое место

Александр Бубнов : «Локомотив» не проиграет три из пяти оставшихся матчей

"Я думаю, что железнодорожники уже не упустят первое место. А почему это должно удивлять? Юрий Павлович — очень хороший специалист. Тем более что он вернулся в свой родной дом и выстроил команду.

У нас же любят ярлыки вешать всем не угодишь. Юрий Павлович не будет оправдываться или что-то кому-то объяснять. Он уже всем всё доказал", — цитирует Хохлова «Спорт уик-энд».