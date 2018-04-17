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Дмитрий Хохлов: «Локо» уже не упустит первое место
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Дмитрий Хохлов: «Локо» уже не упустит первое место 

Советский спорт 13 минут назад
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"Я думаю, что железнодорожники уже не упустят первое место. А почему это должно удивлять? Юрий Павлович — очень хороший специалист. Тем более что он вернулся в свой родной дом и выстроил команду.
У нас же любят ярлыки вешать всем не угодишь. Юрий Павлович не будет оправдываться или что-то кому-то объяснять. Он уже всем всё доказал", — цитирует Хохлова «Спорт уик-энд».
На данный момент ближайшим преследователем «Локо» является московский "Спартак", который отстает от красно-зеленых на 5 очков.
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