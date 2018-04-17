До ЧМ-2018 в Ростове пройдет ряд спортивных мероприятий

В Ростове-на-Дону в оставшееся перед началом Чемпионата мира по футболу-2018 время пройдет масса спортивных мероприятий. Об этом рассказал начальник городского Управления по физической культуре и спорту Денис Браславский.