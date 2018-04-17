До ЧМ-2018 в Ростове пройдет ряд спортивных мероприятий 

В Ростове-на-Дону в оставшееся перед началом Чемпионата мира по футболу-2018 время пройдет масса спортивных мероприятий. Об этом рассказал начальник городского Управления по физической культуре и спорту Денис Браславский.
Ростовчан и гостей города ждут забег, турнир по тайскому боксу, Фристайлер шоу, бег и стрельбу в интерактивном тире, «Кубок Дружбы». В частности, уже в это воскресенье пройдет юбилейный легкоатлетический пробег «Ростовское кольцо». В этом году он посвящен предстоящему Мундиалю. Предполагается, что в нем примет участие 5 тыс. человек, длина маршрута — 40 км. В течение трех дней, с 24 по 126 апреля, в КСК «Экспресс» будет проходить открытый городской турнир по тайскому боксу. Традиционно спортивные мероприятия будут на Театральной площади 1 Мая, в праздник весны и труда. Ростовчан ждет «Фристайлер шоу» с участием лучших отечественных райдеров, а также соревнования «Комбайн» по пятиборью. Помимо этого, с 4 по 12 мая в Ростове-на-Дону состоится турнир по футболу «Кубок Дружбы», в котором сразятся команды городов-побратимов южной столицы, а в 20 мая — Всероссийский полумарафон «Забег». Наконец, 27 мая 5 тыс. человек примут участие в Велопараде. «Развитие массового спорта одно из приоритетных направлений деятельности администрации. Радует, что с каждым годом занятия физической культурой и спортом приобретают все большую популярность у жителей города», — отметил градоначальник Виталий Кушнарев.