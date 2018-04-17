«Фристайлер шоу», тайский бокс и марафонский забег: рассказываем о зрелищах в Ростове накануне мундиаля

До начала чемпионата мира по футболу в донской столице проведут массу спортивных мероприятий, которые придутся по душе каждому ростовчанину. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Так, 22 апреля в городе пройдет ежегодный, 40-й по счёту легкоатлетический пробег «Ростовское кольцо». В нем традиционно принимают участие тысячи горожан. Старт и финиш состоятся на Театральной площади, общая протяженность маршрута составит 40 километров.

— В этом году мы посвятим пробег предстоящему чемпионату мира. В зоне старта будет расположена специальная фотостена с изображением эмблем всех стран, команды которых будут играть на нашем поле, — рассказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Денис Браславский.

Во время пробега будет ограничено движение транспорта. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Любителям боевых искусств тоже будет куда пойти — с 24 по 26 апреля в КСК «Экспресс» состоится открытый турнир по тайскому боксу «Вольный Дон». В нем примут участие около 200 спортсменов юга России.

Одни из самых ярких спортивных мероприятий пройдут 1 мая. Максимальный драйв и адреналин будут сконцентрированы на Театральной площади, движение по которой в этот день закроют. Так, в 13:00 здесь стартует маунтинбайк-фестиваль «Фристайлер шоу», где свое мастерство продемонстрируют участники из разных городов России.

В полдень пройдут состязания по пятиборью «Комбайн»: спортсмены посоревнуются в беге и стрельбе в интерактивном тире. Помимо этого, здесь откроются площадки по мини-футболу и уличному баскетболу, поиграть на которых смогут все желающие.

С 4 по 12 мая на стадионе «Динамо» состоится турнир по футболу «Кубок Дружбы» среди команд городов-побратимов и городов-партнеров донской столицы: Дортмунда (Германия), Севильи (Испания), Плевена (Болгария), Анталии (Турция), Полис Хрисохус (Кипр), Яньтай (Китай), Еревана (Армения).

20 мая в донской столице пройдет всероссийский полумарафон «Забег». Это крупнейшее в России спортивное мероприятие с одновременным стартом в 15 городах РФ. Участники стартуют на набережной и побегут по центральным улицам города.