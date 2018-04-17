В портах городов проведения ЧМ-2018 могут запретить операции с опасными грузами

Капитаны портов начали уведомлять организаторов погрузочных работ об особых условиях в период с 25 мая по 25 июля. Уточняется, что в радиусе 100 километров от спортивных объектов перевозка «источников ионизирующего излучения», «химически и биологически опасных грузов» будет запрещена.

Меры безопасности для чемпионата мира по футболу президент одобрил 9 мая прошлого года. Через месяц постановление было подписано правительством.

Мировое первенство пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов страны.