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В портах городов проведения ЧМ-2018 могут запретить операции с опасными грузами
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В портах городов проведения ЧМ-2018 могут запретить операции с опасными грузами 

Говорит Москва 9 минут назад
Капитаны портов начали уведомлять организаторов погрузочных работ об особых условиях в период с 25 мая по 25 июля. Уточняется, что в радиусе 100 километров от спортивных объектов перевозка «источников ионизирующего излучения», «химически и биологически опасных грузов» будет запрещена.
Меры безопасности для чемпионата мира по футболу президент одобрил 9 мая прошлого года. Через месяц постановление было подписано правительством.
Мировое первенство пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов страны.
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