В России ограничат перевалку опасных грузов на время ЧМ-2018

Минтранс уточнил, для каких грузов будут закрыты российские порты на время проведения ЧМ-2018 по футболу.

По Указу Президента «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения Чемпионата мира по футболу» в городах, где будут проходить матчи, приостанавливается деятельность опасных производств. Тех производств, где используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества, в том числе и их перевалка.

Под опасными химическими веществами подразумеваются вещества, которые могут вызвать острые и хронические заболевания или гибель человека, а под опасными биологическими — те, которые неблагоприятно воздействуют на людей, животных и окружающую природную среду.

Речь идет не о всем периоде проведения соревнований, а о небольших промежутках времени (до и после проведения мероприятий рядом со стадионами и в районах фан-зон). Касаются ограничения Санкт-Петербурга, где проходят морские водные пути, Ростова-на-Дону, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода (внутренние водные пути). Учитывая временный порядок ограничений, каких-либо затруднений в связи не ожидается.

Кроме того, в Минтрансе отметили, что перевалки нефти и нефтепродуктов ограничение не коснется.