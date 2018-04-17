Педофила из Тосно будут судить за совращение школьницы

30-летнего мужчину будут судить по обвинению в развратных действиях в отношении 14-летней школьницы из Тосно. В Тосно он приехал специально ради встречи с девочкой, с которой познакомился в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти, 30-летний мужчина подозревается в совершении развратных действий в отношении малолетней.

По версии следствия, запланированная встреча с девочкой состоялась вечером 6 февраля 2018 года. Мужчина, усадив девочку в свой автомобиль, отвез ее к выезду из Тосно и припарковался у обочины дороги в районе 13 км по направлению к Петербургу. Развратные действия, как предполагают следователи, он совершил в машине после этого.

Обвиняемый полностью признал свою вину.