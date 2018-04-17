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Педофила из Тосно будут судить за совращение школьницы
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Педофила из Тосно будут судить за совращение школьницы 

Ivyborg.ru 1 час назад
30-летнего мужчину будут судить по обвинению в развратных действиях в отношении 14-летней школьницы из Тосно. В Тосно он приехал специально ради встречи с девочкой, с которой познакомился в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти, 30-летний мужчина подозревается в совершении развратных действий в отношении малолетней.
По версии следствия, запланированная встреча с девочкой состоялась вечером 6 февраля 2018 года. Мужчина, усадив девочку в свой автомобиль, отвез ее к выезду из Тосно и припарковался у обочины дороги в районе 13 км по направлению к Петербургу. Развратные действия, как предполагают следователи, он совершил в машине после этого.
Обвиняемый полностью признал свою вину.
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