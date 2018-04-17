«Здесь собрались будущие звезды российского самбо»: на Урале состоялись первые соревнования по самбо на призы «РСГ-Академическое»

Первый турнир по борьбе самбо на призы «РСГ-Академическое» состоялся впервые на базе школы № 19 и сразу приобрел статус окружного. В состязаниях приняли участие более 200 ребят от 7 до 11 лет практически со всего УрФО: из Свердловской, Курганской и Тюменской областей. Главный судья соревнований, мастер спорта России Эдуард Жавкин рассказал присутствующим правила соревнований.

«От лица судейской коллегии приветствую вас на первом турнире по самбо на призы «РСГ Академическое». Хочу поздравить юных участников с тем, что вы уже победители, потому что выбрали здоровый образ жизни и спорт. Эти соревнования — ваш старт будущей спортивной карьеры. Среди вас стоят будущие звезды уральского и российского самбо», — заявил Жавкин.

Для семилетней Василисы Емельяновой такового уровня соревнования первые. Хрупкая девочка бесстрашно борется со своими соперницами. В перерыве юная самбистка признается: на тренировках она дерется не только с девочками, но и с мальчиками.

Мама Василисы Ольга Емельянова признается, в детстве и сама занималась самбо, а потому сразу знала, в какой вид спорта и почему отдаст свою дочь.

«Я считаю, что это спорт, который дает мужество. Закаляет ребенка, она становится более самостоятельная, добивается чего-то. Судя по себе, я хотела бы чтоб Василиса занималась самбо. Она еще мало занимается, ей работать и работать еще», — рассказала корреспонденту «ФедералПресс» Ольга Емельянова.

Мама семилетнего Георгия Светлана Дембицкая уверена, что самбо — лучший вид спорта. К тому же этим видом единоборств занимался президент России Владимир Путин

«Рассматривали много разных видов спорта: и бокс, и каратэ. Остановились на рукопашном бое и самбо. Ну и конечно, это не главное, но все же. Сын смотрел, что президент занимается самбо, показатель тоже есть», — рассказала она корреспонденту «ФедералПресс».

Страсти на тотами разгорелись не шуточные. Родители из Екатеринбурга, Сухого Лога, Тюмени, Шадринска, Верхней Пышмы, Ирбита, Заречного и других городов болели за своих детей изо всех сил: «Держи его!», «Вали!», «Не реви!». О том, что интерес у молодого поколения к этому виду спорта очень высок, доказывает и количество участников, и захватывающие поединки юных борцов. Корреспонденту «ФедералПресс» ребята рассказывали, что пошли в спорт и потому, что можно научиться драться, и найти друзей, и стать уверенным в себе, и научиться серьезным «болевым приемам», когда можно за раз победить соперника».

Сыну Андрея Мотыхляева 9 лет. Он сам привел ребенка в этот спорт. «Соревнования очень важные для детей, для того, чтобы с детства воспитывать тягу к спорту. Самбо — это не только борьба, но и сила воли, и дисциплина, то что сейчас необходимо. Любой вид спорта важен, каждый выбирает по душе, но самбо более такой безобидный и в то же время сильный вид спорта», — пояснил он корреспонденту «ФедералПресс».

За юных спортсменов болел и генеральный директор «РСГ-Академическое» Виктор Киселев . Во время приветственной речи он пожелал победы и по-отечески приободрил ребят. Киселев подчеркнул, что «если не случится победа в этих соревнованиях, то точно будут победы дальше, так как стремление к победе очень важно». В июне прошлого года в уральскую столицу приезжал главный самбист России и презентовал созданную Федерацией самбо программу «Самбо в школу», которая получила поддержку президента России Владимира Путина и была одобрена Министерством образования РФ . Тогда же президент Всероссийской и Европейской федераций самбо, заслуженный тренер России Сергей Елисеев встретился с генеральным директором «РСГ-Академическое» Виктором Киселевым в Академическом. Они обсудили концепцию внедрения программы «Самбо в школу» и развитие спортивной базы самого современного и самого молодежного микрорайона Екатеринбурга.

«В год 80-летия Федерации самбо мы проводим первые соревнования. Они первые, и я думаю, они будут традиционными, на территории нашего планировочного района, тем более, что мы запроектировали на нашей площадке новый дворец Единоборств, который будет содержать соревновательные 4 тотами, 4 тотами для тренировок и до полутора тысяч зрителей будет принимать во время соревнования. А вообще он будет построен по меркам европейского стандарта для проведения европейских соревнований», — рассказал Киселев.

Программа дает возможность приобщить к спорту, здоровому образу жизни детей всех возрастных категорий, не привлекая существенных затрат обеспечить детям и молодежи увлекательный спортивный досуг. Реализация данной программы в УрФО поддержана полномочным представителем Президента РФ в УрФО и «Уральским союзом патриотов», активно сотрудничающим с Всероссийской федерацией самбо. Родители маленьких спортсменов только поддерживают начинания руководства Академического.

«Считаю, что детей необходимо приводить в спорт независимо от того, что сейчас дети хотят играть в интернет игры, либо просто гонять мяч во дворе, либо вообще ничем не заниматься — это очень распространено в наше время. Я считаю, что родителям надо приводить в спорт детей самим, проявлять инициативу и уже в процессе занятий смотреть склонности ребенка: либо бокс, каратэ, самбо. Но первый год -два надо приобщать и поощрять. Мы, например, если выиграем, дома маленький праздник для ребенка устроим», — резюмировал папа одного из участников соревнований.