Прогноз на матч Торино — Милан: чего ожидать в матче «на 3 результата»

«Торино» — «Милан». Прогноз на матч 33-го тура итальянской Серии А (18.04.2018, 21:45 мск).

Одним из самых интересных матчей среды в итальянском чемпионате обещает стать поединок в Турине, где местный «Торино» примет в гости «Милан». «Быки» в последнее время набрали хороший ход, но всё-таки вряд ли они смогут добраться до еврокубковой зоны — 6-очковое отставание отыграть будет сложно при не самом благоприятном календаре, но по крайней мере попытаться можно. Миланцы сейчас уже не те, что были пару месяцев назад, хотя команда Дженнаро Гаттузо может в любой момент снова пойти на подъём и начать побеждать. В этом матче букмекеры фаворита не видят, но отдают преимущество всё же «Милану», победа которого оценивается коэффициентом 2.45.

Команда

"Милан"

43:36 "Торино"

46:38 "Торино"

При Вальтере Маццари потенциал «Торино» определённо раскрывается более полно, хотя, конечно, команде всё ещё не хватает стабильности. Но было бы странно требовать от тренера побед в каждом матче после чуть более чем трёх месяцев работы. Тем не менее за 13 туров Маццари с «быками» заработал 21 очко. Особенно здорово «Торино» прибавил после двух недельного перерыва, когда наставник имел возможность действительно плотно поработать с командой. «Бордовые» сразу выдали две крупные победы, разгромив сперва в гостях «Кальяри» (4:0), после чего дома разделавшись с «Кротоне» (4:1). А полторы недели назад «быки» обыграли в родных стенах «Интер» (1:0). В прошлую субботу победная серия команды прервалась выездной ничьей с борющимся за выживание «Кьево» (0:0).

"Милан"

Не так давно сносивший всех на своём пути «Милан» имеет уже 4-матчевую безвыигрышную серию. Хотя Рино Гаттузо доволен работой своей команды, отмечая существенный прогресс за последние месяцы. А неудачные результаты объясняет силой соперников. Действительно, календарь «красно-чёрных» за последние 3 недели был очень тяжёлым: сперва команда Гаттузо немного не дотерпела в гостевом матче с «Ювентусом» (1:3), после чего сыграла вничью в дерби с «Интером» (0:0). Далее на фоне усталости «Милан» не смог обыграть дома «Сассуоло» (1:1), а в прошлом туре на своём стадионе разошёлся миром с «Наполи» (0:0). После матча с «Торино» «россонери» ждут более простые матчи, которые могут позволить набраться уверенности перед финальным матчем Кубка Италии с «Ювентусом» в Риме.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Российское телевидение не покажет трансляцию матча «Торино» — «Милан». Обо всех событиях поединка Вы сможете узнать из текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Торино" нередко отбирает очки у «Милана», но всё же уступает сопернику по статистике личных встреч: +35=55-65, разница мячей — 150:236. В предыдущих двух сезонах матчи между этими соперниками получались очень упорными, заканчиваясь либо вничью, либо победой «россонери» в один гол. В нынешнем сезоне на «Сан-Сиро» команды впервые за 10 лет сыграли между собой в безголевую ничью 0:0. Стоит также отметить, что «Торино» не может обыграть «Милан» с 2001-го года.

Интересные факты

"Торино" имеет 4-матчевую беспроигрышную серию (+3=1-0, 9:1);

"Торино", наряду со СПАЛом, является самой компромиссной командой чемпионата — 13 ничьих;

"Милан" имеет 21-матчевую беспроигрышную серию в матчах с «Торино» (+12=9-0, 41:16);

"Милан" имеет 4-матчевую безвыигрышную серию (+0=3-1, 2:4);

"Милан" забивал в каждом из последних семи выездных матчей чемпионата (+4=2-1, 12:6).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"