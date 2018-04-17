«Краснодар» и «Лидс» претендуют на хавбека «Олимпиакоса» Оджиджа-Офоэ

Полузащитник «Олимпиакоса» Вадис Оджиджа-Офоэ может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sportwitness.co.uk со ссылкой на греческую прессу, главным претендентом на футболиста является «Лидс Юнайтед», желающий взять хавбека в аренду. Однако «Олимпиакос», запланировавший перестройку состава, хочет продать ряд игроков, среди которых Оджиджа-Офоэ. Греческий клуб намерен выручить с трансфера футболиста € 2 млн, потраченных на покупку игрока у варшавской «Легии» летом 2017 года.

Проблемой «Лидса» в переговорах по трансферу Оджиджа-Офоэ может стать конкуренция со стороны «Краснодара», проявлявшего интерес к 29-летнему игроку ещё до его перехода в «Олимпиакос».