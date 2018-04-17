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Бонуччи: «Слава богу, меня не было в матче „Ювентуса“ с „Реалом“, я бы не сдержался»
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Бонуччи: «Слава богу, меня не было в матче „Ювентуса“ с „Реалом“, я бы не сдержался» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рад, что не участвовал в игре «бьянконери» с ”Реалом” в Лиге чемпионов. После домашнего поражения 0:3, «Ювентус» выигрывал в гостях 3:0, но на последней минуте судья поставил в ворота итальянцев пенальти и удалил вратаря Джанлуиджи Буффона за споры.
”Я очень рад за «Рому» и сочувствую «Ювентусу». Не каждый день забиваешь три гола на «Бернабеу». В конце был сомнительный инцидент, но «Ювентус» доказал свой уровень, а такие инциденты случаются. Я подумал: «Слава богу, что я не там», когда назначили пенальти. Может, я бы не смог сдержать свои инстинкты”, — цитирует Бонуччи Premium Sport.
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