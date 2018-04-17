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Это взаимно! Ольга Бузова увлеклась хоккеистом Александром Радуловым
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Это взаимно! Ольга Бузова увлеклась хоккеистом Александром Радуловым 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
На днях известный российский хоккеист Александр Радулов прилетел из США в Россию всего на пару дней, чтобы отметить день рождения коллеги и давнего друга Ильи Ковальчука. Он не упустил возможности пофлиртовать с певицей Ольгой Бузовой, также присутствовавшей на вечеринке.
Как сообщает портал Life.ru, Александр и Ольга не сводили друг с друга заинтересованных взглядов и долго о чем-то беседовали.
Напомним, в прошлом году Радулов развелся с супругой Дарьей Дмитриевой, причем она заявила, что «пережила ад». У пары есть маленький сын Макар, который часто бывает в гостях у папы в США, где тот играет за клуб «Даллас Старз».
Фото: Instagram
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