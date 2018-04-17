В Битцевском парке прошел первый в этом году кросс «Лисья гора»

«Лисья гора» — это массовый забег участников по пересеченной местности. В нем приняли участие Более 1500 участников.

Жители Ясенева, других районов ЮЗАО, а также участники из Москвы и Московской области от 18 лет и старше вышли на старт, чтобы пробежать дистанции от 2 до 8 км по траве и грунту.

Старты для мужчин и женщин в разных возрастных категориях проходили раздельно, что создало высокую конкуренцию среди спортсменов ¬¬— каждый хотел выложиться и показать свой максимальный результат.

Среди девушек 18-19 лет победила Марина Кудакова из Подольска, у юношей этого возраста забег выиграл Богдан Буланцов из города Черусти.

В возрастной категории 20-22 года первое место среди девушек завоевала бегунья Лика Разина из Раменского, у мужчин первым преодолел дистанцию Артем Миронов из Москвы.

Москвичка Юлия Конякина заняла первое место у женщин 23-34 лет. Среди мужчин этого возраста «золото» завоевал также представитель Москвы Владимир Сафронов

В возрастной категории старше 35 лет первое место заняли москвич Андрей Фарносов и москвичка Галия Латыпова.

Фото Александра Солонинкина.