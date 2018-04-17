Гвардьола получит 200 миллионов фунтов на трансферы?

Руководство «Манчестер Сити» выделит главному тренеру команды Хосепу Гвардьоле 200 миллионов фунтов на усиление состава, утверждает Mirror. По информации издания, испанский специалист намерен усилить центр защиты, а также приобрести опорного полузащитника и нападающего.

Такие планы боссов «горожан» связаны с тем, что они хотят добиться успеха в Лиге чемпионов, а не только на национальном уровне.

В этом сезоне команда под руководством Гвардьолы за пять туров до конца чемпионата Англии выиграла титул. Также манчестерцы завоевали Кубок лиги, разгромив «Арсенал» (3:0). В Кубке Англии «горожане» вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв в гостях «Уигану» (0:1). В Лиге чемпионов они дошли до 1/4 финала, где по сумме двух матчей проиграли «Ливерпулю» (на выезде — 0:3, дома — 1:2).

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