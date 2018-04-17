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Гвардьола получит 200 миллионов фунтов на трансферы?
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Гвардьола получит 200 миллионов фунтов на трансферы? 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Руководство «Манчестер Сити» выделит главному тренеру команды Хосепу Гвардьоле 200 миллионов фунтов на усиление состава, утверждает Mirror. По информации издания, испанский специалист намерен усилить центр защиты, а также приобрести опорного полузащитника и нападающего.
Такие планы боссов «горожан» связаны с тем, что они хотят добиться успеха в Лиге чемпионов, а не только на национальном уровне.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что в сферу интересов «Сити» входят следующие игроки: Тома Лемар ("Монако"), Фред ("Шахтер"), Жоржинью ("Наполи"), Жан Мишель Сери ("Ницца"), Юлиан Вайгль ("Боруссия" Дортмунд), Рияд Махрез ("Лестер"), Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм") и ряд других игроков.
В этом сезоне команда под руководством Гвардьолы за пять туров до конца чемпионата Англии выиграла титул. Также манчестерцы завоевали Кубок лиги, разгромив «Арсенал» (3:0). В Кубке Англии «горожане» вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв в гостях «Уигану» (0:1). В Лиге чемпионов они дошли до 1/4 финала, где по сумме двух матчей проиграли «Ливерпулю» (на выезде — 0:3, дома — 1:2).
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