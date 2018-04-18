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Определены победители российского этапа турнира KIA Champ-2018
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Определены победители российского этапа турнира KIA Champ-2018 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: planet-today.ru
14-15 апреля 2018 года в Москве, на стадионе «Локомотив», успешно прошел российский отборочный этап шестого международного турнира по мини-футболу среди любителей — KIA Champ-2018. В борьбу за призы и право продолжить борьбу в международном финале вступило 16 команд, представляющих города России, в которых состоятся матчи чемпионата мира по футболу — Москву, Санкт-Петербург, Самару, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону.
Победителем турнира стала команда «Лебо», второе место завоевали спортсмены из «Атлас» (Москва), а бронзовые награды достались команде «Кайзер» (Москва). Победитель получил право представлять Россию в финальной, международной части турнира, которая пройдет в Москве с 29 июня по 2 июля 2018 года. Им предстоит встретиться с соперниками из других 15 стран.
Международный любительский турнир по мини-футболу KIA Champ проходит в России второй раз. 14-15 апреля на поле стадиона «Локомотив» вышли более 90 игроков. За ходом матчей следили профессиональные арбитры, а правила соответствовали международным требованиям, предъявляемым к профессиональным турнирам по мини-футболу.
"Этот любительский турнир, который известен как KIA Champ into the Arena, является одной из наших ключевых активностей, посвященных чемпионату мира, — сказал на церемонии торжественного закрытия турнира президент KIA Motors Rus Чжон Вон Чжон. — И я хотел бы поблагодарить всех участников за то, что разделили с нами страсть к футболу, которая с нашей стороны проявляется как долгосрочное спонсорство. От лица KIA Motors Rus я поздравляю команду победителей и желаю вам достойно представить Россию на международном этапе KIA Champ into the Arena-2018".
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