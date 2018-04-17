В парке Черное озеро разбили фонари

В казанском парке Черное озеро неизвестные разбили фонари, сообщают пользователи в социальных сетях. На кадрах видно несколько раскуроченных плафонов в центральной части парка. На детской площадке плафонов не осталось вовсе.

«Мда… В парке Чёрное озеро вандалы разбили светильники», — говорят очевидцы.

Ранее сообщалось, что на Черном озере размыло дорожки.

(function (d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName (s) [0]; if (d.getElementById (id)) return; js = d.createElement (s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?153"; fjs.parentNode.insertBefore (js, fjs);} (document, 'script', 'vk_openapi_js'));

(function () { if (!window.VK ||!VK.Widgets ||!VK.Widgets.Post ||!VK.Widgets.Post ("vk_post_-27126289_765399", -27126289, 765399, 'SXj3TX6Dd3EyeU45nXVAMBZl8w')) setTimeout (arguments.callee, 50); } ());