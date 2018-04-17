Ещё
В парке Черное озеро разбили фонари
Далее:
Читайте также:
Ещё

В парке Черное озеро разбили фонари 

Казанский репортер 1 час назад
В казанском парке Черное озеро неизвестные разбили фонари, сообщают пользователи в социальных сетях. На кадрах видно несколько раскуроченных плафонов в центральной части парка. На детской площадке плафонов не осталось вовсе.
«Мда… В парке Чёрное озеро вандалы разбили светильники», — говорят очевидцы.
Ранее сообщалось, что на Черном озере размыло дорожки.
(function (d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName (s) [0]; if (d.getElementById (id)) return; js = d.createElement (s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?153"; fjs.parentNode.insertBefore (js, fjs);} (document, 'script', 'vk_openapi_js'));
(function () { if (!window.VK ||!VK.Widgets ||!VK.Widgets.Post ||!VK.Widgets.Post ("vk_post_-27126289_765399", -27126289, 765399, 'SXj3TX6Dd3EyeU45nXVAMBZl8w')) setTimeout (arguments.callee, 50); } ());
Казанский репортер: последние новости
7 мая из-за тестового матча будет ограничено движение у «Казань-Арены» Паводок превратил татарстанское село Бурундуки в маленькую Венецию – видео Названы имена татарстанских министров, привлеченных за коррупционные нарушения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жесткий прием Сергачева привел к массовой драке3
Украинские футболистки передрались на поле
Украинец Усик отказался проводить бой в России42
Полиция поместила под защиту арбитра Оливера
Украинский биатлонист призвал прекратить отношения с РФ192
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение