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Хави хочет поработать ассистентом Гвардиолы
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Хави хочет поработать ассистентом Гвардиолы 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-футболист сборной Испании и каталонской «Барселоны» Хави поведал, что хотел бы поработать в роли ассистента Хосепа Гвардиолы, ныне возглавляющего «Манчестер Сити».
"Мне всегда нравилось выступать под руководством Гвардиолы, ведь у нас схожие взгляды на футбол.
Хочу ли я поработать вместе с ним в роли тренера? Конечно. Каждый раз, когда выпадала подобная возможность, я многому учился. Хосеп — гуру футбола для меня", — цитирует испанца Daily Mail.
Ранее стало известно, что Хави начал проходить тренерские курсы.
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