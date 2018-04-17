Хави хочет поработать ассистентом Гвардиолы

Экс-футболист сборной Испании и каталонской «Барселоны» Хави поведал, что хотел бы поработать в роли ассистента Хосепа Гвардиолы, ныне возглавляющего «Манчестер Сити».

"Мне всегда нравилось выступать под руководством Гвардиолы, ведь у нас схожие взгляды на футбол.

Хочу ли я поработать вместе с ним в роли тренера? Конечно. Каждый раз, когда выпадала подобная возможность, я многому учился. Хосеп — гуру футбола для меня", — цитирует испанца Daily Mail.

Ранее стало известно, что Хави начал проходить тренерские курсы.