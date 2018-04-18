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Забег «Весенний Ставрополь» собрал самых спортивных детей и взрослых
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Забег «Весенний Ставрополь» собрал самых спортивных детей и взрослых 

АиФ Ставрополье 59 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Массовый забег «Весенний Ставрополь» прошёл в воскресенье 15 апреля в парке Победы. Спортивный праздник посетили взрослые и дети.
После регистрации и разминки началась серия забегов: два детских по 500 метров и два взрослых на 5 и 10 километров. По аллеям парка бежали и пенсионеры, и двухлетние малыши за руку с мамами и папами. Самые юные спортсмены получили поощрительные призы.
Церемония награждения победителей затянулась до вечера. Лучшим бегунам в каждой номинации и в общем зачёте вручили памятные медали и подарочные наборы от спонсоров. На соревновании отличились семьи, которым удалось взять призовые места сразу в нескольких номинациях. Организаторы поблагодарили родителей за то, что они воспитывают будущих спортсменов.
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