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Ростерминалуголь отгрузил 6 млн тонн угля с начала года
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Ростерминалуголь отгрузил 6 млн тонн угля с начала года
РЖД-Партнер
51 минуту назад
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РЖД-Партнер
Шестимиллионная тонна вошла в состав судовой партии балкера New Explorer (тип Panamax), который взял на борт 61,6 тыс. тонн угля и в настоящий момент следует в Европу. С начала месяца на терминале было обработано 14 балкеров (85 с начала года).
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