Ростерминалуголь отгрузил 6 млн тонн угля с начала года

Шестимиллионная тонна вошла в состав судовой партии балкера New Explorer (тип Panamax), который взял на борт 61,6 тыс. тонн угля и в настоящий момент следует в Европу. С начала месяца на терминале было обработано 14 балкеров (85 с начала года).