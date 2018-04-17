BIOCAD двигает вперед российскую науку

Биотехнологическая компания BIOCAD и агентство Nimax выпустили презентационный ролик для медицинских конференций.

BIOCAD ведёт активную научно-исследовательскую деятельность, разрабатывает и производит оригинальные препараты для лечения социально значимых заболеваний: онкологических, аутоиммунных и инфекционных (ВИЧ, гепатиты). BIOCAD двигает вперед российскую науку, наращивает долю на внутреннем рынке, ведет уверенную международную экспансию.

Но долгие годы доктора, пациенты, чиновники здравоохранения живут с предубеждением: «В России фарминдустрии нет и не будет, мы отстали на 30−50 лет в создании инновационных препаратов, у нас могут производить только дженерики». Такая установка выгодна крупным западным игрокам, но её пора менять. И помочь с этой задачей может презентационное видео, которое будут смотреть на конференциях, групповых обучающих мероприятиях и выставках.

«Мы тщательно забрифовали ребят из Nimax [c]: собрали рабочую группу из представителей разных департаментов, рассказали о проблеме, провели экскурсию по всем этапам производства, познакомили с руководством. Комментарии сотрудников BIOCAD так впечатлили ребят, что они предложили не писать текст, а рассказать историю из первых уст», — комментирует Арина Морозова, старший PR-менеджер BIOCAD.

Backstage:

Зыкин Артём, Nimax: «Дословного текста у нас не было. Мы понимали о чём будем говорить и чего хотим добиться от интервью. Разговоры получились развернутыми, открытыми, иногда даже личными. Их спокойное настроение определило темп и музыку. С таким подходом, многое не вошло в итоговый монтаж, но всё что мы взяли, сказано честно и спонтанно».

«Мы довольны результатом. Нам удалось донести основной тезис — российская фарма существует, и не отстает от мировой», — добавляет Арина Морозова.