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В Белгородской области создадут Яйцеград
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В Белгородской области создадут Яйцеград 

АиФ 55 минут назад
Фото: АиФ
5 мая на казачьем стане «Сосновое» в Новом Осколе пройдет VI–й межрегиональный фестиваль традиционной культуры и быта «Фомина яишня».
В этом году гости фестиваля попадут в Яйцеград с собственной городской инфраструктурой: мэрией, библиотекой, ЗАГСом, службой безопасности, поликлиникой, музеем, ателье, базаром, проспектом и улицей Мастеров. В Яйцеграде будут действовать даже собственные деньги — белкоины и желткоины.
Гости праздника смогут отведать обрядовые блюда по рецептам кулинарной книги Новооскольского района в местной харчевне, а на центральной площади Яйцеграда пройдёт песенно-танцевальный фестиваль и открытие памятника Сковородке.
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