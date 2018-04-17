В Белгородской области создадут Яйцеград

5 мая на казачьем стане «Сосновое» в Новом Осколе пройдет VI–й межрегиональный фестиваль традиционной культуры и быта «Фомина яишня».

В этом году гости фестиваля попадут в Яйцеград с собственной городской инфраструктурой: мэрией, библиотекой, ЗАГСом, службой безопасности, поликлиникой, музеем, ателье, базаром, проспектом и улицей Мастеров. В Яйцеграде будут действовать даже собственные деньги — белкоины и желткоины.

Гости праздника смогут отведать обрядовые блюда по рецептам кулинарной книги Новооскольского района в местной харчевне, а на центральной площади Яйцеграда пройдёт песенно-танцевальный фестиваль и открытие памятника Сковородке.