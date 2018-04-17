В Оренбург приехали знаменитые боксеры

16 апреля в СКК «Оренбуржье» состоялась пресс-конференция с организаторами мастер-классов знаменитых боксеров и самими спортсменами. Вот, что ответил предприниматель Александр Ершов на вопрос «Что заставляет вновь и вновь привозить в Оренбург знаменитых спортсменов?»: «После прошлого мероприятия мы поняли, какой огромный отклик нашел визит Софьи Очигавы , Адлана Амагова и Хусейна Байсангурова . Если бы вы видели светящиеся счастьем глаза детей! Ведь что может быть лучше личного примера чемпионов, какую огромную мотивацию работать дальше они вызывают у мальчишек и девчонок! Сегодня к нам в гости, а точнее к оренбургским юным спортсменам и их тренерам приехали еще три выдающихся человека. Поэтому перед нами не стоит вопрос — заниматься этим или нет. Такие мероприятия — это лучшая популяризация физкультуры и спорта среди детей и молодежи!».

Заслуженный тренер СССР, Заслуженный тренер РСФСР по боксу, тренер многих прославленных боксеров, в том числе Константина Цзю — Владимир Черня рассказывал журналистам, что такое бокс, почему так важно заниматься спортом всю жизнь, причем с самого маленького возраста: «Самое главное для тех ребят, что придут к нам сегодня и завтра в зал, это то, что к ним приехали знаменитые чемпионы, великие спортсмены. Главный принцип спорта — не навредить, главное, чтобы это было на пользу здоровью и красиво. Кстати, бокс по уровню травматизма стоит на 36 месте в рейтинге».

Российский боксер, чемпион мира Андрей Гоголев очень много хороших слов сказал об Оренбурге с точки зрения обилия спортивных и физкультурных объектов: «К сожалению, в Нижегородской области, где я живу, нет даже малой части таких прекрасных спортивных залов, ФОКов, где могут заниматься и дети, и взрослые. Это очень печально, а ведь, например, только в нашем небольшом городе Городец, сейчас живут два чемпиона мира, я и Ольга Домуладжанова, а залов для занятий боксом нет. Именно поэтому как замечательно, все то, что делают Александр Ершов и Руслан Шарыпов. Мы уже объехали несколько городов, поэтому нам главное показать своим личным примером, что чемпионом может стать каждый. Я начал заниматься спортом, когда к нам в школу в 5 классе пришел мастер международного класса по тяжелой атлетике, для меня он в сссровском костюме был как Юрий Гагарин , и у меня была мечта надеть такой же костюм. Конечно, сейчас другая идеология. Но своим приездом мы покажем, что благодаря таким неравнодушным людям, как Александр и Руслан, людям, которые хотят показать молодежи позитивные примеры, может все получиться у каждого! От вина и наркотиков умирает больше, чем от спорта, от бокса еще никто не умирал!».

Чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира среди военнослужащих, наш земляк, уроженец поселка Энергетик Оренбургской области Алексей Лезин: «Каждый ребенок должен заниматься спортом. Вот, что я хочу, чтобы это понимали и дети, и родители. Может быть трудно, могут опускаться руки, но спорт, физкультуру бросать нельзя ни в коем случае. Может быть страшно, и мне было страшно иногда выходить на ринг, ведь все бои и все противники разные. Но главное, даже если ты проиграл, сделать все для победы, проигрывать надо красиво. Если ты уверен в том, что выложился до конца, что отдал всего себя без остатка, тогда ты не проиграл. Будет следующий бой, будет следующий соперник — ты победишь обязательно! Главное — не бросать на полпути».

А потом в Школе бокса прошел мастер класс от знаменитых спортсменов, на который пришли более 100 ребят самого разного возраста, и девочек, и мальчиков.

17 апреля Виктор Черня, Андрей Гоголев и Алексей Лезин посетили юных спортсменов Соль-Илецка, где тоже провели мастер-классы.