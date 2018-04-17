Гвардиола получит на усиление «МанСити» 200 млн фунтов стерлингов

Руководство «Манчестер Сити», ставшего несколько дней назад чемпионом Англии, готово усилить состав команды. На приобретение новых игроков будет выделено 200 миллионов фунтов стерлингов.

"Горожанам" мало успехов на внутренней арене. В следующем сезоне перед тренером Хосепом Гвардиола будет поставлена задача выиграть Лигу чемпионов. Для этого испанский футболист сможет приобрести нужных для достижения этой цели футболистов.