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«Ливерпуль» получил дополнительный миллион фунтов за Стерлинга после чемпионства «Манчестер Сити»
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«Ливерпуль» получил дополнительный миллион фунтов за Стерлинга после чемпионства «Манчестер Сити» 

Советский спорт 1 час назад
«Манчестер Сити» заплатит «Ливерпулю» дополнительный миллион фунтов за трансфер полузащитника Рахима Стерлинга, сообщает The Liverpool Echo. Этот бонус был предусмотрен в сделке в случае чемпионства «горожан».
Стерлинг перешел в «Манчестер Сити» из «Ливерпуля» в 2015 году за 44 миллиона фунтов. Еще пять миллионов оговаривались в качестве бонусов. Один миллион из этих пяти был активирован в воскресенье, когда «горожане» досрочно стали чемпионами Англии.
В нынешнем сезоне 23-летний Стерлинг забил 17 голов и сделал восемь голевых передач в 29 матчах премьер-лиги.
Отметим, что 20 процентов от суммы трансфера «Ливерпуль» перечислил «Куинз Парк Рейнджерс», откуда Стерлинг перешел в 2010 году.
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