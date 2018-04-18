«Ливерпуль» получил дополнительный миллион фунтов за Стерлинга после чемпионства «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» заплатит «Ливерпулю» дополнительный миллион фунтов за трансфер полузащитника Рахима Стерлинга , сообщает The Liverpool Echo. Этот бонус был предусмотрен в сделке в случае чемпионства «горожан».

Стерлинг перешел в «Манчестер Сити» из «Ливерпуля» в 2015 году за 44 миллиона фунтов. Еще пять миллионов оговаривались в качестве бонусов. Один миллион из этих пяти был активирован в воскресенье, когда «горожане» досрочно стали чемпионами Англии.

В нынешнем сезоне 23-летний Стерлинг забил 17 голов и сделал восемь голевых передач в 29 матчах премьер-лиги.

Отметим, что 20 процентов от суммы трансфера «Ливерпуль» перечислил «Куинз Парк Рейнджерс», откуда Стерлинг перешел в 2010 году.