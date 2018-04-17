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В Грозном проведут первые северокавказские конно-спортивные игры
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В Грозном проведут первые северокавказские конно-спортивные игры 

«Это Кавказ» 49 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
В мае в Грозном откроют конный парк «Сира Дин», который станет площадкой для первых северокавказских конно-спортивных игр.
«С представителями конных клубов и движений Северного Кавказа обсудили возможность проведения нового ежегодного кавказского форума, на котором будут представлены исконно кавказские виды конно-спортивных состязаний. Старт соревнованиям предложено дать в Грозном, а на следующий год продолжить в других регионах СКФО», — сообщил ТАСС мэр чеченской столицы Муслим Хучиев.
В парке «Сира Дин» будет два прогулочных круга, общая протяженность которых составит 2,5 км, а также школа верховой езды и центр гипотерапии. Всего там будет постоянно находиться 20 лошадей и 10 пони. Проект «Сира Дин» станет частью «Грозненского дельфинария».
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