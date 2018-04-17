Российский игрок «Витесса» рассказал о своей реакции на приход Слуцкого

Российский футболист Вячеслав Караваев , который выступает за голландский «Витесс», рассказал о своей реакции на название главным тренером клуба отечественного специалиста Леонида Слуцкого . Слова игрока приводит Sport24.

"Как я отреагировал на приход Слуцкого? Так же, как если бы в «Витесс» пришел любой другой тренер. Русский тренер — это приятно, но в плане выбора состава и тренировочного процесса все будет справедливо. Я же знаю Леонида Викторовича.

Шутки про то, что Слуцкий «похож на любителя выпить»? Ни одного вопроса про алкоголь. Кажется, какой-то тренер в чемпионате Голландии так пошутил, а Брайан это подхватил.

Всех ребят интересует, какой он тренер, в какой футбол играют его команды, какой он в общении. Я им рассказал, что это очень крутой тренер, который выиграл на родине все. В Голландии тоже об этом знают, поэтому смотрят на его назначение позитивно", — сказал российский игрок.

В январе 2018 года Караваев перешел в голландский «Витесс» за €1,5 млн €. Контракт с клубом из Арнема рассчитан на три с половиной года. Предыдущим клубом россиянина была чешская «Спарта».