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Вячеслав Караваев: Сказал игрокам «Витесса», что Слуцкий — крутой тренер
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Вячеслав Караваев: Сказал игрокам «Витесса», что Слуцкий — крутой тренер 

Советский спорт 42 минуты назад
Фото: Советский спорт
Вячеслав Караваев: Поблажек от Слуцкого в «Витессе» не жду  Напомним, российский специалист возглавил команду из Голландии 12 марта. Его контракт рассчитан на 2 года. К своим обязанностям Слуцкий приступит в следующем сезоне.
— «Витесс» был вашим единственным вариантом продолжения карьеры? — Российские клубы звали зимой, но голландцы были заинтересованы больше всех. Знаю, что скауты «Витесса» меня долго просматривали — как раз нуждались в укреплении позиции правого защитника.
Брайан Линссен шутил, что Леонид Слуцкий «похож на любителя выпить». Про это тоже спрашивали? — Ни одного вопроса про алкоголь. Кажется, какой-то тренер в чемпионате Голландии так пошутил, а Брайан это подхватил. Всех ребят интересует, какой он тренер, в какой футбол играют его команды, какой он в общении. Я им рассказал, что это очень крутой тренер, который выиграл на родине все. В Голландии тоже об этом знают, поэтому смотрят на его назначение позитивно, — сказал Караваев в интервью Sport24.ru.
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