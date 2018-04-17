Вячеслав Караваев: Сказал игрокам «Витесса», что Слуцкий — крутой тренер

Вячеслав Караваев : Поблажек от Слуцкого в «Витессе» не жду Напомним, российский специалист возглавил команду из Голландии 12 марта. Его контракт рассчитан на 2 года. К своим обязанностям Слуцкий приступит в следующем сезоне.

— «Витесс» был вашим единственным вариантом продолжения карьеры? — Российские клубы звали зимой, но голландцы были заинтересованы больше всех. Знаю, что скауты «Витесса» меня долго просматривали — как раз нуждались в укреплении позиции правого защитника.