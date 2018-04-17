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Самедов: «В 2003-м „Спартак“ был заточен под свой стиль, а сейчас меняется под соперника»
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Самедов: «В 2003-м „Спартак“ был заточен под свой стиль, а сейчас меняется под соперника» 

SPORT24.ru 38 минут назад
Полузащитник ”Спартака” Александр Самедов сравнил нынешних «красно-белых» с командой 2003 года.
”Это две абсолютно разные команды. Сложно сравнивать. Я бы не стал. Сходства у них, если честно, очень мало. Взять хотя бы стиль игры. Сейчас он преимущественно меняется, исходя из соперника, с которым предстоит играть. Если в чемпионате мы, как правило, играем первым номером, то в еврокубковых турнирах можем перестроиться и действовать на поле более прагматично, закрыто. То есть теперь у красно-белых больше вариантов, «Спартак» может меняться. А в 2003-м клуб был заточен под свой стиль, который все знают. Вне зависимости от соперника и турнира”, — цитирует Самедова пресс-служба клуба.
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