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Руслан Нигматуллин: «Локомотиву» нужно обыгрывать «Ахмат» и спокойно двигаться к чемпионству
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Руслан Нигматуллин: «Локомотиву» нужно обыгрывать «Ахмат» и спокойно двигаться к чемпионству 

Советский спорт 30 минут назад
Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал предстоящий перенесенный матч 23-го тура премьер-лиги с «Ахматом».
«Этот матч в любом случае имел бы крайне важное значение для «Локомотива», независимо от результатов «Спартака», — приводят «Известия» слова Нигматуллина. — Когда ты имеешь один отрыв по набранным очкам и другой по потерянным, всегда психологически важно выиграть этот дополнительный, вынесенный матч. Особенно в разгар чемпионской гонки.
А поражение «Спартака» в Екатеринбурге только повышает цену игры в Черкизово, где «Локо» необходимо превратить виртуальное преимущество в восемь очков в реальное и спокойно двигаться к чемпионству».
Напомним, в случае победы над «Ахматом» преимущество лидирующего в премьер-лиге «Локомотива» над «Спартаком» составит за четыре тура до окончания чемпионата восемь очков.
Матч «Локомотив» — «Ахмат» пройдет 18 апреля на «РЖД Арене». Начало — 19:30 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
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