«Краснодар» интересуется полузащитником «Олимпиакоса»

Бельгийский полузащитник Вадис Одиджа-Эфоэ, правами на которого владеет греческий «Олимпиакос», может сменить клубную прописку.

Как сообщает Sportwitness.co.uk со ссылкой на греческую прессу, футболист получил предложение от «Лидс Юнайтед», который намерен взять его в аренду.

Отмечается, что «Олимпиакос» не поддерживают эту идею и хочет продать 29-летнего игрока за 2 млн евро.

При этом источник уверяет, что к футболисту проявляет интерес «Краснодар».

В текущем сезоне Одиджа-Эфоэ отыграл 28 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.