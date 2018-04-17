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«Краснодар» интересуется полузащитником «Олимпиакоса»
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«Краснодар» интересуется полузащитником «Олимпиакоса» 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Бельгийский полузащитник Вадис Одиджа-Эфоэ, правами на которого владеет греческий «Олимпиакос», может сменить клубную прописку.
Как сообщает Sportwitness.co.uk со ссылкой на греческую прессу, футболист получил предложение от «Лидс Юнайтед», который намерен взять его в аренду.
Отмечается, что «Олимпиакос» не поддерживают эту идею и хочет продать 29-летнего игрока за 2 млн евро.
При этом источник уверяет, что к футболисту проявляет интерес «Краснодар».
В текущем сезоне Одиджа-Эфоэ отыграл 28 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
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