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Дмитрий Свищев — о словах британского профессора: «В следующий раз начнут пугать детьми или березами»
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Дмитрий Свищев — о словах британского профессора: «В следующий раз начнут пугать детьми или березами» 

Спорт-Экспресс 30 минут назад
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что игроки английской сборной по футболу вряд ли испугаются российских женщин. При этом он предположил, что в следующий раз британцы начнут пугать болельщиков российскими детьми или березами.
В четверг британский эксперт по безопасности и разведке Энтони Глис высказал мнение, что Кремль может использовать российских красивых девушек для обольщения игроков сборной Англии на предстоящем чемпионате мира.
— Вряд ли английские игроки испугаются такой угрозы, как наших женщин, — считает Свищев. — Наоборот, они будут стимулировать их на красивую, честную игру.
А если серьезно, то заказчикам информации против России нужно быть повнимательнее. Они уже не знают, что новое придумать, высасывают все из пальца. Уже про медведей рассказывали, про болельщиков, про болезни. Теперь и девушками пугают. Это очень смешно, у меня даже настроение поднялось после таких слов профессора. А английские игроки и болельщики пускай едут к нам, ничего не боятся. Наши девушки действительно славятся своей красотой, умом и сообразительностью. Это не самая страшная угроза, которую британцы выдумали.
— Как считаете, что британцы придумают в следующий раз?
— Не знаю, может, детьми пугать начнут, или березами. Одно могу сказать. Я был на разных мероприятиях в различных странах мира, в том числе и в Англии, но в России их проводят лучше всего. (Павел ГУРЕВИЧ)
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