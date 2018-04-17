Дмитрий Свищев — о словах британского профессора: «В следующий раз начнут пугать детьми или березами»

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что игроки английской сборной по футболу вряд ли испугаются российских женщин. При этом он предположил, что в следующий раз британцы начнут пугать болельщиков российскими детьми или березами.

В четверг британский эксперт по безопасности и разведке Энтони Глис высказал мнение, что Кремль может использовать российских красивых девушек для обольщения игроков сборной Англии на предстоящем чемпионате мира.

— Вряд ли английские игроки испугаются такой угрозы, как наших женщин, — считает Свищев. — Наоборот, они будут стимулировать их на красивую, честную игру.

А если серьезно, то заказчикам информации против России нужно быть повнимательнее. Они уже не знают, что новое придумать, высасывают все из пальца. Уже про медведей рассказывали, про болельщиков, про болезни. Теперь и девушками пугают. Это очень смешно, у меня даже настроение поднялось после таких слов профессора. А английские игроки и болельщики пускай едут к нам, ничего не боятся. Наши девушки действительно славятся своей красотой, умом и сообразительностью. Это не самая страшная угроза, которую британцы выдумали.

— Как считаете, что британцы придумают в следующий раз?