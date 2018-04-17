Александр Самедов: «18 апреля — особая дата. В 2004-м оформил единственный хет-трик»

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов накануне матча 1/2 финала Кубка России против «Тосно» выразил надежду на то, что болельщики придут поддержать команду на стадион в день рождения клуба. По его словам, шансы на выход в финал турнира для обоих коллективов равны.

— Будет очень тяжелый матч. Надеемся, родные стены нам помогут, — цитирует пресс-служба «Спартака» Самедова. — Ждем болельщиков. Хотелось бы, чтобы поклонники пришли нас поддержать. Тем более что игра состоится 18 апреля — в день рождения клуба.

— 18 апреля для вас вообще особенная дата. В 2004 году в этот день вы сделали хет-трик…

— Да, забил три гола «Амкару». «Спартак» одержал крупную победу (6:0, Самедов отличился на 38-й, 68-й и 71-й минутах. — Прим. «СЭ»). Я испытал массу положительных эмоций. Это мой единственный хет-трик в карьере. И сейчас приятно вспомнить. Действительно удачный был день.

— Неплохо было бы повторить.

— Главное, в матче с «Тосно» играть с полной самоотдачей. Тренерский штаб нам покажет и расскажет, какие ошибки мы совершили в предыдущей игре, как лучше действовать теперь.

В чемпионате «Тосно» бьется за выживание, а «Спартак» — за чемпионство. И тем не менее игра с этим соперником показала, что везде тонкая грань. Очки нужны всем, и все за них борются. Что касается Кубка, то и мы, и «Тосно» хотим в финал. Шансы — 50 на 50. Для «Спартака» сейчас все в целом складывается удачно. Нужно не останавливаться.

Матч «Спартак» — «Тосно» состоится завтра, 18 апреля. Начало игры — 18.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.