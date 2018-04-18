Игрок «Тосно» Погребняк считает тренера «Спартака» сильнейшим мотиватором 

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России против московского "Спартака", сообщает "Советский спорт".
"Спартак" — одна из сильнейших команд, с отличным подбором игроков, но мы готовы играть хоть 90, хоть 120 минут. Если в чемпионате нас где-то ничьи и не устраивали, то здесь это вполне возможно, мы готовы провести на поле и три часа, но выйти в финал.
Плюс такая возможность сыграть на переполненном стадионе «Открытие арены». Отличный красивый стадион, таких игр у нас в чемпионате раз-два и обчелся", — цитирует Погребняка официальный сайт «Тосно».
Также форвард отметил работу главного тренера красно-белых Массимо Карреры.
"Зная Карреру и разговаривая с футболистами «Спартака», скажу, что он сильнейший мотиватор в нашем чемпионате. Поверьте, игру с «Уралом» никто и не вспомнит, футболисты выйдут заряженными на победу, не думаю, что прошедший результат как-то скажется на игре. Тем более у них все шансы сосредоточиться на Кубке, потому что в чемпионате им будет тяжело догнать «Локомотив», — отметил Погребняк.
Встреча между «Спартаком» и «Тосно» пройдет 18 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена». "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 18:30 мск.