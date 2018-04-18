Игрок «Тосно» Погребняк считает тренера «Спартака» сильнейшим мотиватором

"Спартак" — одна из сильнейших команд, с отличным подбором игроков, но мы готовы играть хоть 90, хоть 120 минут. Если в чемпионате нас где-то ничьи и не устраивали, то здесь это вполне возможно, мы готовы провести на поле и три часа, но выйти в финал.

Плюс такая возможность сыграть на переполненном стадионе «Открытие арены». Отличный красивый стадион, таких игр у нас в чемпионате раз-два и обчелся", — цитирует Погребняка официальный сайт «Тосно».

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"Зная Карреру и разговаривая с футболистами «Спартака», скажу, что он сильнейший мотиватор в нашем чемпионате. Поверьте, игру с «Уралом» никто и не вспомнит, футболисты выйдут заряженными на победу, не думаю, что прошедший результат как-то скажется на игре. Тем более у них все шансы сосредоточиться на Кубке, потому что в чемпионате им будет тяжело догнать «Локомотив», — отметил Погребняк.