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Павел Погребняк: В матче «Спартак» — «Тосно» мы готовы играть хоть 3 часа, но выйти в финал
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Павел Погребняк: В матче «Спартак» — «Тосно» мы готовы играть хоть 3 часа, но выйти в финал 

Советский спорт 13 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Игра состоится завтра, 18 апреля, в Москве, начало — в 18:30 по московскому времени.
"Это другой турнир, другие задачи, надо пользоваться шансом и стараться сделать еще один шаг к финалу. На этой стадии возможно все, и такой шанс выпадает редко, что можно подумать и о победе в Кубке.
”Спартак” — одна из сильнейших команд, с отличным подбором игроков, но мы готовы играть хоть 90, хоть 120 минут. Если в чемпионате нас где-то ничьи и не устраивали, то здесь это вполне возможно, мы готовы провести на поле и 3 часа, но выйти в финал. Плюс, такая возможность сыграть на переполненном стадионе «Открытие арены». Отличный красивый стадион, таких игр у нас в чемпионате раз-два и обчелся.
Зная Массимо Карреру и разговаривая с футболистами «Спартака», скажу, что он — сильнейший мотиватор в нашем чемпионате. Поверьте, игру с «Уралом» никто и не вспомнит, футболисты выйдут заряженными на победу, не думаю, что прошедший результат как-то скажется на игре. Тем более, у них все шансы сосредоточиться на Кубке, потому что в чемпионате им будет тяжело догнать «Локомотив».
Шанс, который нам выпал, нужно по максимуму использовать. На первый план выйдет желание и запредельная самоотдача. Возможно, будут сюрпризы. Наш тренер сам играл в этой команде и знает, что противопоставить в предстоящей игре. Нужно получать удовольствие, выходить на поле, играть и пробиваться в финал!", — приводит слова Погребняка пресс-служба команды.
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