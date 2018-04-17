Павел Погребняк: В матче «Спартак» — «Тосно» мы готовы играть хоть 3 часа, но выйти в финал

Игра состоится завтра, 18 апреля, в Москве, начало — в 18:30 по московскому времени.

"Это другой турнир, другие задачи, надо пользоваться шансом и стараться сделать еще один шаг к финалу. На этой стадии возможно все, и такой шанс выпадает редко, что можно подумать и о победе в Кубке.

”Спартак” — одна из сильнейших команд, с отличным подбором игроков, но мы готовы играть хоть 90, хоть 120 минут. Если в чемпионате нас где-то ничьи и не устраивали, то здесь это вполне возможно, мы готовы провести на поле и 3 часа, но выйти в финал. Плюс, такая возможность сыграть на переполненном стадионе «Открытие арены». Отличный красивый стадион, таких игр у нас в чемпионате раз-два и обчелся.

Зная Массимо Карреру и разговаривая с футболистами «Спартака», скажу, что он — сильнейший мотиватор в нашем чемпионате. Поверьте, игру с «Уралом» никто и не вспомнит, футболисты выйдут заряженными на победу, не думаю, что прошедший результат как-то скажется на игре. Тем более, у них все шансы сосредоточиться на Кубке, потому что в чемпионате им будет тяжело догнать «Локомотив».