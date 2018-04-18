«Спартак» сыграет с «Тосно» за выход в финал Кубка России по футболу

ТАСС, 18 апреля. Полуфинальные матчи розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду в Курске и Москве. За право сыграть в финале встречаются представители Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Авангард» и «Шинник», а также чемпион страны «Спартак» и «Тосно».

"Спартак" в воскресенье потерпел первое за 19 матчей поражение в чемпионате страны, в гостях уступив «Уралу» со счетом 1:2. Это поражение фактически лишило «Спартак» последних надежд на сохранение чемпионского титула — отставание от «Локомотива» составляет пять очков при лишней игре у конкурента, которому достаточно в оставшихся пяти матчах набрать семь очков, чтобы гарантировать себе первое место.

Однако «Спартак» близок к завоеванию другого национального трофея, учитывая, что соперник по полуфиналу занимает предпоследнее место в премьер-лиге, а в другой паре и вовсе собраны команды первого дивизиона. Если год назад «красно-белые» выиграли чемпионат спустя 17 лет, то Кубок России самый титулованный клуб страны не завоевывал с 2003 года, когда команда под руководством Олега Романцева победила «Ростов» благодаря голу Егора Титова.

За прошедшие 15 лет «Спартак» играл в кубковом финале лишь раз — в 2006 году, со счетом 0:3 уступив ЦСКА. «Тосно» впервые добрался до полуфинальной стадии Кубка России. Команда из Ленинградской области была основана лишь в 2013 году и проводит дебютный сезон в элите, ведя непростую борьбу за выживание.

В марте 2014 года «Тосно» провел один из самых ярких матчей в истории клуба, еще в ранге команды второго дивизиона в 1/8 финала Кубка России победив в Москве «Спартак» со счетом 1:0. Никого из участников той игры в составе «Тосно» не осталось, зато могут в среду выйти на поле выступавшие и четыре года назад за «Спартак» Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков.

Неудобный «Тосно»

"Тосно" дважды дал бой «Спартаку» и в нынешнем чемпионате, на своем поле в сентябре добившись ничьей 2:2, а в Москве в последний день марта уступив со счетом 1:2. В домашней игре «Тосно» с 29-й минуты играл в меньшинстве, однако в последние пять минут сумел забить дважды усилиями Евгения Маркова и Антона Заболотного и уйти от поражения. Обоих форвардов в составе «Тосно» уже нет, зато новым лидером нападения стал бывший спартаковец Павел Погребняк, который забил с пенальти в московском матче.

"Тосно" руководит бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов, который выиграл в составе столичного клуба четыре чемпионата России и Кубок страны в 1998 году. В нынешнем розыгрыше «Тосно» еще не встречался с клубами премьер-лиги, на предыдущих стадиях победив клубы ФНЛ «Тюмень», «Томь» и «Луч-Энергию».

Наставник «Спартака» Массимо Каррера со всей серьезностью относится к кубковому матчу, что косвенно могло стать и причиной поражения в Екатеринбурге, где не сыграл получивший небольшое повреждение Луис Адриано, которого итальянец решил поберечь.

Матч пройдет на столичной «Открытие-Арене», начало — 18:30 мск. Главным арбитром назначен Роман Галимов из Улан-Удэ.

Борьба за исторический финал

В 18:00 мск на курском стадионе «Трудовые резервы» местный «Авангард» примет ярославский «Шинник», команды ранее в финале Кубка не играли. Куряне под руководством Хасанби Биджиева занимают 10-е место в ФНЛ, их соперники, которых возглавляет Александр Побегалов, — восьмое. Обе команды уже не имеют шансов на повышение в классе, при этом «Авангарду» следует опасаться вылета — отрыв от 16-го места составляет всего шесть очков за пять туров до финиша.

"Авангард" проводит яркий кубковый турнир, он выбил из розыгрыша два клуба элиты — ЦСКА и «Амкар» и не пропустил ни одного гола в четырех матчах, два из которых длились по 120 минут. Армейцев столицы «Авангард» победил в октябре в дополнительное время благодаря голу полузащитника Дмитрия Коробова.

Ранее курский клуб, никогда не выступавший в элите отечественного футбола, далее 1/16 финала Кубка не пробивался. У «Шинника» кубкового опыта больше — в 2004 году, также под руководством Побегалова, волжане уже играли в полуфинале, где уступили клубу первого дивизиона, «Тереку» из Грозного, который в итоге и выиграл трофей. При этом «Шинник» 14 лет назад представлял премьер-лигу, где в 1997 году показал лучший результат — четвертое место.

В нынешнем первенстве ФНЛ «Шинник» выиграл у «Авангарда» оба матча — 1:0, 2:1. В Курске команды сыграли 24 марта, обменявшись автоголами, а победу волжанам принес Марат Шайморданов. В первом круге в сентябре единственный мяч за «Шинник» провел Михаил Земсков. В последнем матче ФНЛ «Шинник» дома добился почетной нулевой ничьей с одним из лидеров «Оренбургом», при этом Побегалов предоставил отдых почти всем лидерам.

На пути к полуфиналу ярославский клуб также победил двух представителей премьер-лиги — «Урал» и хабаровский СКА.

Главным арбитром встречи «Авангарда» и «Шинника» назначен Игорь Федотов из Москвы. Финальная игра розыгрыша Кубка России состоится 9 мая в Волгограде.