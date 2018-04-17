Красноярский край — лидер по развитию физической культуры и спорта в Сибири

16 апреля в Конгресс-холле СФУ состоялось совместное заседание коллегии министерства спорта Красноярского края и общественного совета при министерстве спорта региона.

В ходе совещания рассматривались итоги развития физической культуры и спорта в регионе в 2017 году, итоги внедрения комплекса ГТО и задачи на предстоящий сезон, итоги выступлений красноярских спортсменов на II Всероссийской зимней спартакиаде спортивных школ 2018 года, на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пхенчхане, вопросы организации смотра-конкурса на звание «Лучший спортсмен, тренер, ветеран, меценат, судья 2018 года» и другие вопросы.

Началось заседание с торжественного награждения золотыми знаками отличия комплекса ГТО. Исполняющий обязанности министра спорта края Сергей Алексеев вручил удостоверения и золотые знаки мастеру спорта России международного класса по сноуборду, участнице Олимпийских игр в Турине и Ванкувере, послу ГТО в Красноярском крае Светлане Болдыковой, начальнику отдела полиции № 4 Ленинского района города Красноярска Борису Быконе, депутату Горсовета Красноярска Артему Бадюкову, первому заместителю министра спорта края Аркадию Кривошееву, начальнику отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта края Юлии Таймулиной, директору Спортивной школы олимпийского резерва имени Бувайсара Сайтиева Виктору Райкову, первому заместителю председателя регионального отделения всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Роману Черняеву, а также специалистам «Центра спортивной подготовки».

После торжественной церемонии и.о. министра спорта края Сергей Алексеев представил итоги работы отрасли за 2017 год с учетом сведений статистической отчетности. «По итогам Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в регионах РФ Красноярский край вошел в десятку сильнейших субъектов страны и занял седьмое место среди 85 регионов России. Положительную динамику наш регион показал по таким приоритетным направлениям, как массовый спорт, подготовка спортрезерва, адаптивная физическая культура, а также сохранил итоговую седьмую позицию в спорте высших достижений. Красноярский край вновь возглавил рейтинг регионов Сибирского федерального округа», — отметил Сергей Алексеев.

По направлению «физическая культура и массовый спорт» Красноярский край занял 26 место и поднялся в рейтинге субъектов на 37 позиций по сравнению с прошлым годом. Одним из немаловажных факторов развития этого направления в регионе стал комплекс ГТО. «Сегодня на территории Красноярского края почти во всех муниципалитетах созданы центры тестирования, всего их насчитывается 63. По итогам 2017 года 10 859 жителей региона получили знаки отличия, а количество зарегистрированных пользователей на сайте gto.ru составило 71 тысячу человек. В целях популяризации комплекса ежегодно проводятся зимние и летние фестиваля ГТО среди муниципалитетов. В 2018 году запланированы подобные фестивали среди трудовых коллективов, а также среди студентов вузов», — рассказала в своем докладе начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта края Юлия Таймулина.

Руководитель сектора развития спортивных организаций отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта края Мария Бляхер рассказала членам коллегии и общественного совета об итогах выступления юных красноярских спортсменов в финале II Всероссийской зимней спартакиады спортивных школ 2018 года. Красноярцы заняли первое место в общекомандном зачете в бобслее (скелетоне), керлинге (юноши), хоккее с мячом и сноуборде, стали вторыми в горнолыжном спорте, санном спорте, лыжном двоеборье.

Члены коллегии и общественного совета обратили внимание, что необходимо активнее вовлекать в спорт экономически активное население региона, развивать науку в спорте, создавать условия для развития адаптивной физической культуры. Представители спортивной общественности также отметили, что только комплексно, поэтапно, совместными усилиями можно сделать спорт еще доступнее и популярнее среди различных групп населения региона.