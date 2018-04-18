В Красноярске впервые состоится Межрегиональный форум по адаптивной физической культуре и спорту

В рамках масштабного мероприятия пройдут дискуссии, смотр-конкурс профессионального мастерства и спортивные соревнования.

Откроется форум 23 апреля круглым столом по вопросам вовлечения в систему занятий адаптивной физической культурой детей и подростков с расстройствами аутистического спектра «Движение в спорт». Участники дискуссионной площадки: руководители и специалисты органов власти, представители общественных организаций инвалидов, представители родительского сообщества, специалисты в области адаптивной физической культуры. Круглый стол состоится в Красноярской краевой спецбиблиотеке (ул. Свердловская, 53а).

24 апреля в рамках форума состоится финальный этап смотра-конкурса профессионального мастерства «Лучший инструктор по адаптивной физической культуре Красноярского края». Свои программы тренировок и занятий представят инструкторы по адаптивной физической культуре муниципальных образований региона. Конкурс пройдет также в стенах Красноярской краевой спецбиблиотеки.

25 апреля в Сибирском федеральном университете (пр. Свободный, 79) пройдет краевой семинар-совещание по адаптивной физической культуре, где специалисты обсудят приоритетные направления государственной политики в области адаптивной физической культуры и спорта, развитие массовой адаптивной физической культуры, создание условий для реабилитации инвалидов и т. д.

25 апреля стартуют специальные игры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Краевой фестиваль адаптивного спорта». В программе соревнования по бадминтону, напольному керлингу, каратэ, керлингу на колясках, волейболу, настольному теннису, плаванию, а также конкурс физкультурно-оздоровительных технологий.

Программа форума:

23 апреля

14.00-16.00 — круглый стол по вопросам вовлечения в систему занятий адаптивной физической культурой детей и подростков с расстройствами аутистического спектра «Движение в спорт» (Красноярская краевая спецбиблиотека, ул. Свердловская, 53а)

24 апреля

14.00-16.00 — финальный этап смотра-конкурса профессионального мастерства «Лучший инструктор по адаптивной физической культуре Красноярского края» (Красноярская краевая спецбиблиотека, ул. Свердловская, 53а)

25 апреля

09.00-13.00 — краевой семинар-совещание по адаптивной физической культуре (Сибирский федеральный университет, пр. Свободный, 79)

09.00-17.00 — соревнования Краевого фестиваля адаптивного спорта:

09.00-13.00 — бадминтон («Академия биатлона», ул. Биатлонная, 37)

09.00-13.00 — напольный керлинг (МСК «Сопка», ул. Биатлонная, 25г)

10.00-13.00 — каратэ (МСК «Сопка»)

10.00-17.00 — керлинг на колясках (Керлинг холл, о. Отдыха)

14.00-14.30 — торжественная церемония открытия Межрегионального форума по адаптивной физической культуре и спорту «Вектор+» (МСК «Сопка»)

14.30-17.00 — конкурс физкультурно-оздоровительных технологий (МСК «Сопка»)

26 апреля

10.00-17.00 — 2-й соревновательный день Краевого фестиваля адаптивного спорта

10.00-15.00 — волейбол и настольный теннис (МСК «Сопка»)

14.30-16.00 — плавание (бассейн СибГУ им. М. Ф. Решетнева, ул. Марковского, 70а)

16.30-17.00 — награждение победителей и призеров (МСК «Сопка»).