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«Барселона» сыграет с «Сельтой» без Пике, Иньесты и Бускетса
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«Барселона» сыграет с «Сельтой» без Пике, Иньесты и Бускетса 

Чемпионат.com 27 минут назад
«Барселона» в выездном матче 33-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» сыграет не в оптимальном составе. Как сообщает Barcablaugranes, главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде принял решение не брать с собой Жерара Пике, Андреса Иньесту и Серхио Бускетса.
Всего в составе делегации сине-гранатовых на игру с «Сельтой», которая состоится сегодня, 17 апреля, 18 футболистов.
Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлессен. Защитники: Нелсон Семеду, Жорди Альба, Лука Динь, Серхи Роберто, Самуэль Юмтити, Йерри Мина, Томас Вермален. Полузащитники: Денис Суарес, Филиппе Коутиньо, Паулиньо, Андре Гомеш, Алейш Видаль. Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Пако Алькасер.
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